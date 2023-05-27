«الداخلية»: ضبط 319 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (319) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (347) متهم ضبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (115,053 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (59,720 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,649 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (36,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (4,483 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,235 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,185 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,035 كيلو جرام(.

عدد (2381) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (175 قطعة سلاح نارى بحوزة 150 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(26) بندقية آلية.

(31) بندقية خرطوش .

(7) طبنجات .

(111) فرد محلى.

(727) طلقة مختلفة الأعيرة .

(30) خزينة متنوعة .

ضبط (234) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81108) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(345) حكم جناية.

(25398) حكم حبس جزئى.

(4430) حكم حبس مستأنف.

(40538) حكم غرامة.

(10397) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21)متهم إرتكبوا

(38) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (55) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (277) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها : إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.