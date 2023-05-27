مستشفى بنها التخصصي ينقذ حياة طفل ابتلع جسما غريبا

تمكن فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، من إنقاذ حياة طفل عمره عامين ونصف، ابتلع جسما غريبا، وتبين من الفحوصات أنه «حبة سوداني» نزلت في القصبة الهوائية أدت لاختناقه، وتمكن الأطباء من استخراجها عن طريق منظار جراحي، وتماثل الطفل للشفاء وتحسنت الحالة مع المتابعة.

«بنها التخصصي» يستقبل طفلا ابتلع جسما غريبا

وأوضح بيان صادر من مستشفي الأطفال التخصصي ببنها، أن الطفل حضر مع ذويه للمستشفى يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس، وجري حجز الحالة وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، وعلى الفور تدخل الفريق الجراحي، وتم العثور على حبة سوداني ابتلعها الطفل وتسببت في غلق مسار التنفس الطبيعي، وتم إخراجها وتماثل الطفل للشفاء.

تفاصيل إنقاذ الطفل

وأوضح البيان، أن فريق الجراحة الذي أجرى العملية للطفل تكون من الأطباء محمد متولي استشاري جراحه الأطفال وحديثي الولادة، ورئيس قسم الجراحة، وعماد الدغيدي أخصائي جراحة الأطفال، وعمرو عبدالملك أخصائي جراحه الأطفال، وعبدالله أحمد أخصائي جراحة الأطفال، وفريق التخدير الأطباء أحمد نجيب، ومنة يوسف، وفريق التمريض بشرا محمد ومرفت مسلم.

وحذر مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في بيانها، من خطورة مثل هذه الحالات، وناشد بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال أقل من 6 سنوات والتدخل السريع في حالات الاختناق المماثلة بالطريقة السليمة للإسعافات الأولية، في حالة ابتلاع الأجسام الغريبة، وخاصة اللب والسوداني بشكل خاطئ أو الأجسام الغريبة.