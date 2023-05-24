ديلي ميل: رونالدو أسعد الجمهور وسجد في اتجاه الكعبة بعد تسجيله هدفا

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو احتفل بهدفه المذهل الذي سجله أمس الثلاثاء مع فريق النصر السعودي بسجدة متبوعة باحتفاله الشهير الذي اعتاده مع فريقه السابق نادي ريال مدريد الإسباني.

الصحيفة البريطانية تبرز سجدة رونالدو

وأضافت الصحيفة البريطانية: «قام رونالدو بالسجود ويعني في الدين الإسلامي السجود لله في مواجهة القبلة اتجاه الكعبة في مكة المكرمة».

وتابعت «ديلي ميل»: «سجل رونالدو في الدقيقة 59 حيث عانى النصر من تأخره 2-0 ليحافظ على آماله في لقب الدوري السعودي للمحترفين».

ديلي ميل: رونالدو ينقذ فريق النصر السعودي

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه حال خسارة صاحب المركز الثاني ديربي الرياض، لكان متصدر الاتحاد، الذي تغلب على الباطن 1-0 في وقت سابق، ليتوج بطلا قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وافتتح كريستيان جوانكا التسجيل في الدقيقة 24 من ركلة جزاء بعد معاقبة لويز جوستافو بسبب لمسة يد.

ضاعف جوانكا تفوقه في الدقيقة 40 لكن تاليسكا قلص الفارق قبل الاستراحة مباشرة، وأدرك الجناح عبد الرحمن غريب التعادل في الدقيقة 51 عندما ترك دون رقابة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

رونالدو يضع فريق النصر في المقدمة بأناقة

قبل انتهاء المباراة بقليل، وضع رونالدو النصر في المقدمة بأناقة، متجاوزا اثنين من المدافعين ليحلق في الزاوية العليا من حافة المنطقة، ويُعد هذا الهدف الرابع عشر للنجم البرتغالي منذ انضمامه لنادي النصر السعودي بعد كأس العالم.

وقال نجم ريال مدريد السابق: «أن تكون متأخرا 2-0 أمر صعب للغاية لكننا كنا نعتقد حتى النهاية وسجلنا ثلاثة أهداف لذا تهانينا للفريق والجماهير الذين كانوا رائعين اليوم».