خبير أثري: مدينة تنيس التاريخية هُدمت بأمر ملكي وعُرفت بصناعة كسوة الكعبة

قال أحمد عامر الخبير الأثري، إن مدينة «تنيس»، التاريخية والمكتشفة حديثا من أجمل مدن مصر، منذ الفتح الإسلامي وحتى الفتح الأيوبي، إذ أن المدينة كانت تشتهر بالحركة التجارية والصناعية، إضافة إلى أنها المدينة المصرية التي شهدت صناعة كسوة الكعبة الشريفة.

خبير أثري: هدم مدينة «تنيس» بأمر ملكي بعد تعرضها لهجمات الغزاة

وأضاف «عامر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مدينة «تنيس» تعرضت للعديد من هجمات الغزاة، وهو ما جعل الملك محمد بن عادل بن أيوب يهدم المدينة ويهجرها عام 1246، لتبقى أطلال المدينة كذكرى تاريخية.

خبير أثري: الكشف عن آثار مدينة «تنيس» بالكامل من خلال أعمال الحفائر

وأوضح الخبير الأثري، أنه تم الكشف عن آثار مدينة «تنيس» بالكامل من خلال أعمال الحفائر، مشيرًا إلى أن الكشوفات الأثرية الأخيرة عن المدينة تضمنت أساسات المباني ومجاري المياه وصهاريج حفظ المياه، وخلجان الدفاعات عن المدينة، إضافة إلى جانب بقايا تحلل الطوب الأحمر الذي كان يبنى به جميع المباني في هذا الوقت.