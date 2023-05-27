السعودية تكشف عن إجراءات جديدة لدخول الوافدين مكة المكرمة خلال الحج

كشفت السلطات السعودية عن إجراءات جديدة لدخول الوافدين مكة المكرمة، وهي إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة (للمنشآت) عبر بوابة مقيم، وذلك تسهيلا على حجاج بيت الله الإجراءات وتوفيرًا للوقت والمجهود.

وفيما يلي، تعرض بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر للقراء في جميع أنحاء العالم، نعرض ما أوضحته مصلحة الجوازات السعودية فيما يخص إجراءات جديدة لدخول الوافدين مكة المكرمة، والتي جاءت على النحو التالي:

السعودية تكشف عن إجراءات جديدة لدخول الوافدين مكة المكرمة

وتوفيرًا للوقت والمجهود فقد تم إنشاء منصة مقيم، والتي يمكن من خلالها للمنشآت إصدار تصريح لدخول العاصمة المقدسة «مكة المكرمة» خلال فترة قصيرة.

إجراءات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة عبر بوابة مقيم

ووفق الصفحة الرسمية للجوازات السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاءت إجراءات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة عبر بوابة مقيم كالتالي:

- الدخول عبر موقع مقيم ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا وانشاء حساب مستخدم جديد.

- اختيار خدمة طلبات التصاريح، ثم الضغط على إضافة تصاريح جديدة.

- سيطلب منك ادخال البيانات الخاصة بالقادمين.

- اختيار الأشخاص المراد لهم إصدار التصريح.

- سيتمّ تحديد المستندات والأوراق المطلوبة قم بتحميلها عل الموقع.

- أخيرًا الضغط على تقديم الطلب.

وكشفت الجوازات السعودية أنَّه بعد تقديم الطلب سيتمّ دراسته ومعالجته وسيتمّ إرسال إشعار للمستخدم عبر البريد الالكتروني المستخدم على المنصة، مؤكّدة أنّض تلك الخدمة متاحة خلال موسم الحج فقط.