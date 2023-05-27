وزير الإنتاج الحربي في زيارة تفقدية لمحافظة الدقهلية

زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، ديوان عام مبنى محافظة الدقهلية في إطار التعاون والتكامل البنّاء بين الوزارة والمحافظة، ويفتتح الوزير، اليوم، فندق ومقر مصيف «بيت العائلة» للعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي» بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

تطوير مستمر للخدمات الترفيهية للعاملين بمصنع 100 الحربي

يأتي ذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تحرص على تنفيذها وزارة الإنتاج الحربي ومن بينها تطوير الخدمات الترفيهية المقدمة للعاملين بما يعينهم على القيام بدورهم وعملهم على أكمل وجه، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وسعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ونائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الافتتاح المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد سليمان مدير مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، المهندس عبد الحكيم شوقي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي»، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.

ومن المُقرر، أن تُصدر وزارة الإنتاج الحربي بعد قليل بيانًا بشأن تفاصيل افتتاح مصيف بيت العائلة في جمصة.