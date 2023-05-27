لماذا يحدث تعامد الشمس على الكعبة؟.. ظاهرة تتكرر مرتين سنويا

كشف المهندس ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنَّ سماء مكة المكرمة تشهد غدًا الأحد ظاهرة طبيعية تتكرر مرتين سنويًا وهي تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، موضحًا أسباب حدوث هذه الظاهرة وعدد المرات التي تتكرر خلالها سنويًا.

موعد تعامد الشمس علي الكعبة المشرفة

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، فإن تعامد الشمس على الكعبة يمكن مشاهدته بشكل مباشر غدًا الأحد بعد آذان الظهر في المسجد الحرام في تمام الساعة 12:18 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 1:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 9:18 صباحا بتوقيت جرينتش.

وستكون ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة بزاوية 90 درجة، وسينتج عن هذا اختفاء ظل الكعبة تماما، بالإضافة إلى ظل جميع الأجسام المادية «مثل المباني، الأشجار..» والأجسام البشرية في مكة، وستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت

لماذا يحدث تعامد الشمس على الكعبة

وعن سبب حدوث هذه الظاهرة، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنَّها تحدث نتيجة موقع الكعبة بين خط الاستواء ومدار السرطان، إذ تسبب الحركة الظاهرية للشمس، تعامد أشعتها باستقامة مع الكعبة خلال شهر مايو.

وتابع رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنَّ هذه الظاهرة تتكرر مرتين سنويًا، عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

تعامد الشمس يحدد اتجاه القبلة

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنَّ تللك الظاهرة كانت إحدى الطرق القديمة لتحديد اتجاه القبلة بدقة، وذلك باستخدام قطعة من الخشب يتم وضعها بشكل منتصب وعمودي على سطح الأرض، خلال فترة التعامد، ويكون الاتجاه المعاكس للظل يشير إلى الكعبة، مضيفًا أنَّ تلك الطريقة كان يستخدمها كافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية.