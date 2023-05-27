محافظ كفر الشيخ: لا شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم السبت، أن عملية سير امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك داخل 117 لجنة في 13 إدارة تعليمية دون حدوث أي شكاوى أو عراقيل، مشيراً إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، وعدم تلقي غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التعليم أي شكاوي.

تفقد اللجان وسير الامتحانات

بينما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من لجان الدبلومات الفنية، منها الرياض التجارية المشتركة التابعة لإدارة الرياض التعليمية، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجان والطلاب ، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات.

28 ألفا و413 طالبا في امتحانات الدبلومات

وأكد أن 28 ألفا و413 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية بالتعليم الصناعي، والتعليم الزراعي، والتعليم الفندقي، والتعليم التجاري.