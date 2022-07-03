رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في كفر الشيخ

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، موجّهًا الشكر للجميع، على ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي.

ويبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تشغل تلك النتيحة اهتمام الآلاف من العائلات في محافظة كفر الشيخ، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور، في الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 لمعرفة النتيجة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية في كفر الشيخ

لمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية العام الدراسي 2021/2022 عليك بالضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في كفر الشيخ

ولمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج من هنا.

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري».

4- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة و إضافة رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين.

7- الضغط على زر استعلام.

8- وبعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته.