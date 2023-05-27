الكشف على 1846 مواطنا بقافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في الشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، بقرية شهداء بحر البقر 2، التابعة لمدينة ومركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، الكشف على 1856 مواطنًا، واستمرت القافلة لمدة يومين.

اتباع أساليب مكافحة العدوى

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة تضم 13 عيادة

اشتملت القافلة الطبية على 13 عيادة، بها 11 تخصصًا طبيًا هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد»، وجرى تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة، الكشف الطبي المجاني على 1846 مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.