الكشف على 1690مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أجرت قافلة طبية الكشف على 1690 مواطنا من أبناء قرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك ضمن قافلة طبية.

قافلة طبية في قرية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان

وصرح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة لـ«الوطن»، أنه خلال القافلة الطبية المجانية التى تمت اليوم وأمس بقرية أبو عياد بكفر سعد بدمياط جرى توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1690 مواطن، حيث تم تحويل 19 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 3 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 447 تحليل معمل والكشف بالأشعة لعدد 49 حالة و السونار لـ 46 حالة.