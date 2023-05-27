الفنان حسن عبد المجيد يجري جراحة ثانية في القلب.. وابنته: «ادعوا له»

تعرض المطرب حسن عبد المجيد، لأزمة صحية مؤخراً، دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إذ خضع لجراحة عاجلة في القلب، صباح اليوم السبت، وذلك للمرة الثانية في فترة وجيزة، وناشدت ابنته «آية» الجمهور بالدعاء له بالتماثل للشفاء والعودة إلى منزله.

وكشفت آية عبد المجيد، لـ«الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها الفنان حسن عبد المجيد، موضحة أنه يخضع حاليًا لعملية تركيب قسطرة بالقلب، وتركيب دعامة ثالثة، موضحة أن موعد خروجه من المسشتفى لم يُحدد بعد.

تفاصيل الجراحة الأولى لـ حسن عبد المجيد في أبريل الماضي

وكان حسن عبد المجيد، قد تعرض لجلطة في الشريان التاجي بالقلب، أبريل الماضي، ودخل معهد القلب على الفور، وخضع لجراحة عاجلة آنذاك، لتركيب دعامتين، فيما نصحه الفريق الطبي المُعالج وقتها، بضرورة المتابعة وتركيب دعامة ثالثة خلال مدة 3 أسابيع.

ابنة حسن عبد المجيد تناشد «الموسيقيين»

وقدمت ابنة حسن عبد المجيد، مُناشدة إلى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، لتقديم الدعم والمساعدة، حيث قالت: «أنا بجد مش عارفة أعمل إيه؟، ومحتاجة النقابة تتدخل لمتابعة حالة والدي الصحية».