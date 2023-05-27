الاتحاد المصري لطلاب صيدلة الأزهر: ننظم حملات التبرع بالدم منذ 11 عاما

تحدثت رحمة فرج، رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر بنات، عن حملات التبرع بالدم التي ينظمها الاتحاد المصري لطلاب كلية صيدلة، قائلة إن الاتحاد المصري يضم طلبة وحديثي التخرج من 34 كلية صيدلة على مختلف المحافظات بنفس الرؤية والفكر.

شروط التبرع بالدم

وأضافت «فرج»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن الاتحاد المصري يقوم بتنظيم حملات التبرع بالدم وتوعية المجتمع منذ 11 عاما، إذ تتوارثه الأجيال وراء بعضها البعض، مشيرة إلى أن التبرع بالدم له عدة شروط معينة أهمها الفئة العمرية، إذ يتم جمع التبرعات من عمر 18 عاما حتى 65 عاما، فضلا عن إصابته بأي أمراض مزمنة أو يعاني من الأنيما.

الجهات الرعاية لحملة التبرع بالدم

وتابعت، أنه يتم العمل على جمع التبرعات من طلاب الجامعات والمواطنين من الشوارع والنوادي والقرى المختلفة، مشيرة إلى أننا نعمل على تصحيح فكرة التبرع بالدم والمفاهيم الخاطئة المرتبطة به لدى المواطنين وتعريف أهميته له في حالة رفض المواطن التبرع بالدم، موضحة أن حملات التبرع بالدم التي يقوم بها الاتحاد المصري تابعة لبنك الدم وتحت رعاية وزارة الصحة.