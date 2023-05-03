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«الصحة» تحذّر من السموم البيضاء: الإكثار منها يتسبب في أمراض مزمنة

كتب:

مريم الخطري
09:52 ص | الأربعاء 03 مايو 2023
السكر

السكر

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من السموم البيضاء التي تتمثل في الملح والسكر والدقيق الأبيض، مطالبة بتقليل تناول السموم البيضاء قدر الإمكان، للحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، مخاطر السموم البيضاء في تقرير رسمي عنها، كما يلي.

أضرار تناول الدقيق الأبيض

- مشكلات في الجهاز الهضمي.

- نقص المغذيات.

- زيادة مخاطر الإصابة بالقلب.

- زيادة الحامضية في الجسم.

مخاطر تناول الملح بشكل يومي

وفيما يتعلق بمخاطر تناول الملح بشكل يومي، ذكرت وزارة الصحة والسكان أنّ مخاطره تتمثل فيما يلي.

- رفع ضغط الدم.

- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- ضعف الجهاز المناعي للجسم.

أضرار تناول السكر بشكل يومي

وعن أضرار تناول السكر، أكدت وزارة الصحة والسكان أنّها متعددة، خاصة حال تناولها بشكل يومي وبإسراف فتعمل على زيادة الوزن، إضافة الى التأثير على القلب بشكل كبير.

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاشتراك في مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أنّ المبادرة تعمل بشكل يومي عدا الجمعة وهو الإجازة الرسمية، وتعمل المبادرة داخل الوحدات الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.