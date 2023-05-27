انطلاق الموسم الخامس من أتوبيس السعادة على «DMC» (صور)

يستعد الإعلامي أحمد يونس لانطلاق الموسم الخامس من برنامجه «أتوبيس السعادة» الذي يذاع على شاشة قناة «DMC»، ومن المقرر أن تكون أولى حلقات الموسم الجديد يوم الجمعة 2 يونيو، في تمام الساعة 4.30 مساءً، إذ أنه تم تغيير موعد عرض البرنامج على شاشة القناة.

«أتوبيس السعادة» يقدم فقرات جديدة ومختلفة

ويشهد الموسم الخامس من أتوبيس السعادة تقديم فقرات جديدة ومختلفة عما سبق عرضه في المواسم السابقة، تسمح بمشاركة جمهور البرنامج أثناء تصوير الحلقات، يستهدف أيضًا الإعلامي أحمد يونس الكشف عن مصادر السعادة في المحافظات، إذ أنه يواصل رحلاته المتنقلة بين المحافظات، لتصوير حلقات الموسم الجديد.

يسلط البرنامج الضوء مصادر البهجة والسعادة

برنامج أتوبيس السعادة من تقديم الإعلامي أحمد يونس، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وإخراج أحمد الجنايني، ومنتج فني كريم أبو زيد، وتم إذاعة أربعة مواسم من «أتوبيس السعادة»، ويسلط البرنامج الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.