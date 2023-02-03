«أتوبيس السعادة» يلتقي بـ«أنا متطوع»: نقبل المتطوعين بمقابلات شخصية

التقى الإعلامي أحمد يونس، بعدد من المتطوعين في مبادرة «أنا متطوع» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، في حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc.

وقالت إحدى المتطوعات، إنها متطوعة تتبع وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة: «قبل المعرض بشهرين نبدأ لتجهيز المبادرة، تقدم لنا 7000 آلاف شاب، وأجرينا مقابلات، واخترنا منهم 250 متطوعا».

لا توجد شروط معينة للتطوع

وقالت متطوعة أخرى: «لا توجد شروط محددة للتطوع، يمكن للمتطوع أن يبدأ عمره من 16 سنة، والمتطوع يعمل هنا في معرض القاهرة للكتاب، لأنه يرغب في خدمة المجتمع، ويحصل المتطوع على شهادة من وزارة الثقافة وأخرى من وزارة الرياضة».

250 متطوعا

أما أحد المتطوعين ويدعى إسلام، أكد أنّ الفريق عبارة عن 250 متطوعا، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين: «نشارك في كل صالات المعرض وعلى الأبواب ومكاتب المعلومات من أجل مد الزوار بمختلف المعلومات، حيث نقابل شرائح مجتمعة من المجتمع، مثل الراغبين في حضور الندوات، وهناك من يفضلون قراءة الروايات».