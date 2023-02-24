«أتوبيس السعادة» يسلط الضوء على تمكين المرأة في حي الأسمرات «فيديو»

التقى الإعلامي أحمد يونس، محمد عادل مدير مشروعات إحدى المؤسسات التي تدير مجموعة من المصانع في حي الأسمرات، في حلقة اليوم، الجمعة من برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة DMC.

وقال: «نتحدث اليوم عن مصنع قائم على تدريب سيدات وتوفير فرص عمل لهن، إذ إنه جزء من المشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لسيدات الأسمرات والتي تقوم على تدريب السيدات ثم مساعدتهن على الالتحاق بحرفة أو عمل مشروع معين، لتحقيق رفاه اقتصادي واجتماعي لهن».

وأضاف: «هناك مصنعا ملابس بخلاف هذا المصنع في حي الأسمرات، مع العلم بأن هذا المصنع يصنع الملابس والمفروشات، وبالنسبة للعمل في المصنع، فإنه يبدأ الإعلان عن التدريب، ثم يتم اختيار الراغبات في التدريب، وتبدأ أول مرحلة مدتها شهر ونصف، وهي مرحلة القص بواقع 3 أيام أسبوعيا».

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد يونس: «المرحلة الثانية تخص الماكينات، حيث يتم تنفيذ ما تدربن عليه، وفي النهاية يكون لدى السيدة 3 خيارات، الأول هو إطلاق مشروع خاص بالسيدة ونحن نتابعه لمدة سنتين، والخيار الثاني هو أن تعمل في هذا المصنع، والخير الثالث هو الانضمام لمصنع آخر، ونشرف عليها حتى نضمن على حصولها على أجر عادل وظروف عمل عادلة بناءً على المهارة التي اكتسبتها».