محافظ أسيوط يعلن عن مسابقة «الأب قدوة».. تعرف على التفاصيل والشروط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مسابقة «الأب قدوة»، تمهيدا للاحتفالية التي ستقام في شهر يونيو المقبل، وتكريم الفائزين من محافظات الجمهورية كافة.

جاء ذلك خلال لقائه مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

تفاصيل مسابقة «الأب قدوة»

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن التقديم في مسابقة «الأب قدوة»، مستمر لمدة أسبوع ابتداء من اليوم، وفقا للشروط المعلن عنها، للتأكيد على معيار عطاء الأب، وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة، وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد القدوة والمثل الأعلى في القيم والمبادىء، وكفاح الأب والقدرة على التماسك في مواجهة التحديات والصعاب، والحفاظ على كيان الأسرة، وتعظيم دورها، وتشجيعها على كفالة الأيتام، بهدف توفير المناخ الأسري الجيد، وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية.

شروط التقديم لمسابقة «الأب قدوة»

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن المسابقة تستهدف أب قدوة «طبيعي»، وأب قدوة «لابن من ذوي الإعاقة»، وأب للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب»، على أن يجرى التقديم، وفقا للشروط الآتية، بالنسبة للأب القدوة «طبيعي»، وأب قدوة «لابن من ذوي الاعاقة»:

- ألا يقل السن عن 55 سنة، ويشرح قصة العطاء، ومؤهل مناسب، متوسط على الأقل.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3، وستستثنى من ذلك محافظات الحدود.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ، أو في الفرق النهائية بالكليات، أو حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن، ويستثنى الابن المعاق ذهنيا، وغير قابل للتعليم، ويفضل أن يكون حاصلا على مشروع تمكين اقتصادي.

وبالنسبة للأسرة البديلة، هو الأب للأسرة الكافلة من الأطفال، أو الأب الذي قام برعاية أبناء زوجته، وأن يكون الابن البديل حاصل على مؤهل جامعي، على أن يكون التقدم بالإدارة الاجتماعية التابع لها، أو بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.