محافظ أسيوط يناقش ملف تقنين أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا مع مديري الإدارات بمركز ومدينة القوصية، لمناقشة سبل النهوض بالخطة الاستثمارية للمركز ومنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف أعمال الإزالات لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز القوصية بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحي ومصطفى عرابي نائبا رئيس المركز ومديري الإدارات بالمركز.

تحسين منظومة النظافة

حيث بدأ المحافظ زيارته لمركز ومدينة القوصية بتفقد سير العمل بالحملة الميكانيكية بديوان المركز وشاهد معدات النظافة بالمركز موجها بضرورة تكثيف الجهود لتحسين منظومة النظافة بقرى المركز ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين، كما شدد على تكثيف أعمال الصيانة الدورية للمعدات والحفاظ عليها.

منظومة التقنين

ثم عقد محافظ أسيوط، اجتماعا مع رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابه ومديري إدارات التخطيط والمتابعة الميدانية والمخلفات الصلبة والإشغالات وملف حياة كريمة ومسئولي الإدارة الهندسية ومنظومة التقنين والمركز التكنولوجي والإيرادات وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من موارد المركز وتحصيل الإيرادات فضلا عن النهوض بمنظومة العمل بملف التقنين والإسراع فى مراجعة الملفات وتحرير العقود للمستحقين فضلا عن الإسراع فى الخطة الاستثمارية للمركز ووضع الاحتياجات الفعلية للقرى على راس الأولويات وترشيد النفقات.

ملفات الإشغالات

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لفحص ملفات الإشغالات بالمركز وتحصيل الإيرادات فضلا عن فحص ملف تراخيص المحال العامة كما وجه بتكثيف الجهود للمتابعة المستمرة لملفات تراخيص المحال العامة وتوعية المواطنين بالإسراع فى الترخيص وتقنين الأوضاع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

منظومة إدارة المخلفات الصلبة

كما وجه بالمتابعة المستمرة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بمركز القوصية وتعظيم الاستفادة من المعدات والحاويات الجديدة التى تم تدعيم المنظومة بها.

وأشار المحافظ إلى جولاته الميدانية المفاجئة لقرى ومراكز المحافظة لمتابعة سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.