للمرة الثانية.. سقوط أمطار خفيفة على مراكز أسيوط (صور)

تعرضت قرى ومراكز محافظة أسيوط، لسقوط أمطار خفيفة للمرة الثانية اليوم السبت، وغطت السحب سماء المحافظة وحجبت أشعة الشمس وسط ارتفاع دراجات حرارة الجو مع نشاط ملحوظ للرياح.

سقوط أمطار خفيفة

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، أنه بمتابعة حالة الطقس تبين سقوط أمطار خفيفة بمراكز ديروط ومنفلوط وأسيوط وأبنوب والفتح ومتوسطة بجزيرة المعابدة شرق النيل أبنوب، مناشدين المواطنين باتباع التعليمات أثناء سقوط الأمطار بالبعد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية وأكشاك الكهرباء والقيادة بحذر على الطرق السريعة والصحراوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق لمدة يومين اليوم السبت وغدا الأحد بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية وخاصة على وسط وجنوب الصعيد.