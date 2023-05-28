«السكة الحديد» تحذر من المعابر غير الشرعية على القضبان وتحدد حركة قطارات الغد

تبدأ هيئة السكة الحديد، اعتبارا من غدا الاثنين 29 مايو، إيقاف تشغيل قطارى «3500 - 3501» ثالثة مكيفة «المنيا - سوهاج» والعكس بشكل مؤقت، موضحة أنه تم توفير قطارين بديلاً عنهما أرقام «3006 -3007»، واعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 31 مايو يتم إيقاف تشغيل قطار 970 مكيف «القاهرة - سوهاج» بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف قطار 990 بمحطات العياط وببا والفشن.

زيادة تركيب قطار 986 مكيف

ووفق تقرير للسكة الجديد، يتم زيادة تركيب قطار 986 مكيف «القاهرة - الأقصر»، ليتكون من عربات أولى وثانية مكيفة وبوفيه، ويتم زيادة تركيب قطار 987 مكيف «الأقصر - القاهرة» ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر، لاستيعاب ركاب قطارى 970 / 991 بعد إيقافهما بشكل مؤقت، وذلك يوم الاثنين 29 مايو.

كما يتم يتم زيادة تركيب قطار 990 مكيف «القاهرة - سوهاج» ليتكون من عربات أولى وثانية مكيفة، ويتم زيادة تركيب قطار 971 مكيف «القاهرة - سوهاج» والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990 وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطارى 971 / 990، وذلك يوم الإثنين 29 مايو.

عدم إقامة معابر غير شرعية

وشددت هيئة السكك الحديدية، على ضرورة عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات، مؤكدة ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك.