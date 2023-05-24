أيام قليلة تفصلنا على بدء مصيف الإسكندرية 2023، وهو الأمر الذي يتبعه توافد أعداد كبرى من المحافظات الأخرى إلى الإسكندرية على رأسها القاهرة، لذا فيعد قطار التالجو خط الإسكندرية القاهرة والعكس، أحد أهم وسائل المواصلات في الفترة المقبلة خلال وقت المصيف نظراً لمميزات ذلك القطار عن غيره.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطار التالجو الإسكندرية القاهرة وأسعار التذاكر مع بدء مصيف 2023 بالتحديد من أول يونيو المقبل وفقا لما اعتمدته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تعديلات مواعيد قطار التالجو الإسكندرية القاهرة

وشهد مواعيد قطار التالجو الإسكندرية القاهرة تشغيل قطارات التالجو ارقام (2023/2025 و 2022/ 2024 ) يومياً بين القاهرة الإسكندرية، والعكس بنفس مواعيدهم الحالية على أن يتم قيام قطار 2022 (الإسكندرية / القاهرة ) من محطة الاسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الاسبوع، أي أن ذلك يشهد تعديل عن الأيام الأخرى بتأخير ساعتين وهو ما يتناسب مع حركة الإجازات التي تحتاج إلى تأخير في مواعيد السفر.

مواعيد قطار التالجو الإسكندرية القاهرة

وتشهد مواعيد قطار التالجو الإسكندرية القاهرة تخصيص موعدين يوميا ذهاب وأخرى إياب كالتالي:

من القاهرة إلى الإسكندرية: «8 صباحا يصل 10 ونصف صباحا، ومن 2 ظهرا يصل 4 ونصف المغرب».

ومن الإسكندرية إلى القاهرة: «7 صباحا يصل 9.35 صباحا، ومن 2 ظهرا يصل 4 ونصف المغرب».

أسعار تذاكر قطار التالجو الإسكندرية القاهرة

وتشهد أسعار تذاكر قطار التالجو الإسكندرية القاهرة توفير نوعي تذاكر تتمثل 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيه للدرجة الثانية.

مميزات قطار التالجو «القاهرة- الإسكندرية»

ويتميز قطار التالجو القاهرة الإسكندرية والعكس بعدة مميزات مريحة عن قطارات الإسكندرية الأخرى خلال السفر بالتحديد خلال فترة الصيف وبالتزامن مع رحلات المصيف المنتظرة، وهي كالتالي:

- وجود أنظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.

- كراسي مخصصة لذوي الهمم.

- وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI.

- نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب.

- دورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.