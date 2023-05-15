«النقل» تعلن استمرار أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية

أكدت وزارة النقل استمرار أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية، موضحة أنّ مصر كانت من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية، إذ تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851، وعدد سكان مصر وقتها 4 ملايين نسمة، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلى الإسكندرية بطول 208 كيلومترات عام 1854.

تطوير منظومة البنية الأساسية للنقل

وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أنّها عملت على التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت إلى نحو 10 آلاف كيلومتر تغطي أنحاء الجمهورية، وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، إضافة إلى رفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية كالسكة والإشارات والمزلقانات والمحطات والورش والوحدات المتحركة «عربات – جرارات».

تطوير العنصر البشري

ونوهت وزارة النقل بحرصها على تطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة، مؤكدة أنّه يجرى حاليًا إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يعتبر إحدى أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.