المشدد 7 سنوات لمتهم والبراءة لـ4 آخرين في مقتل الطفل «سيف» ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الرابعة اليوم بحبس متهم 7 سنوات وبراءة 4 آخرين في قتل شاب، وإحالة الشق المدني بالقضية للمحكمة المدنية المختصة.

أحداث مقتل الطفل سيف

وتعود أحداث القضية رقم 1795 لسنة 2022 كلي بورسعيد 20 من نوفمبر الماضي والمتهم فيها كل من «ط.ع» 20 سنة ويعمل صاحب فرش فاكهة وحكم عليه بالمشدد 7 سنوات، و«ك.ع» 23 سنة ويعمل سائق، وع.ن 18 سنة، طالب، و«ف.ه» 17 سنة ميكانيكي، و«إ.و»، وقضي لهم بالبراءة.

حيث قام المتهمون بقتل المجني عليه الطفل سيف علي علي محمد رشاد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا أبيض «مطواة» وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين ظفروا بالقتيل وقام المتهم الأول بالاعتداء عليه بالضرب بالسلاح الأبيض، وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله حال وجود باقي المتهمين على مسرح الجريمة، حاملين الأسلحة البيضاء محل الاتهام للشد من أذره.

القتل بسلاح أبيض

وشرع المتهمون في قتل المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب محدثا الإصابة، التي أودت بحياته حال وجود باقي المتهمين على مسرح الجريمة، وحازا وأحرزا أسلحة بيضاء وسكين بغير مسوغ قانوني.