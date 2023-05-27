ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز جمعهما الفن والصداقة.. «صحاب العمر»

احتفى الجمهور بعلاقة الصداقة التي جمعت بين النجمين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، والتي ظهرت بشكل كبير في حفل زواج نجل الأخير الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى في مدينة الغردقة، حيث ظهر «عبد العزيز» في أحد مقاطع الفيديو وهو يمسك بدف ويغني عليه خلال الحفل بجانب هاني رمزي وماجد الكدواني.

وتوالت تعليقات الجمهور على فيديو رقص كريم عبد العزيز في زفاف نجل ماجد الكدواني، كان من بينها: «كريم مش بيحضر أفراح ولا بيظهر كتير.. باين اوي أنها فرحة عم بـ ابن اخوه»، «لما يكون صاحبك بيحبك بجد والفرحة تكون طالعة من القلب»، «رقص كريم عبد العزيز بيبين حجم العلاقة.. ربنا يديم الصحبة الحلوة».

كريم عبد العزيز يهنئ نجل ماجد الكدواني بزواجه: ابن أخويا وابني

ونشر كريم عبد العزيز تهنئة لـ نجل ماجد الكدواني عبر تدوينة على حسابه بـ «تويتر»، قائلا: «مبروك يوسف ماجد الكدواني.. ابن أخويا وابني.. ربنا يسعد أيامكم ويبارك فى حياتكم يا حبيبى أنت وعروستك الجميلة».

4 أفلام جمعت ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز في 20 عاما

وترجع الصداقة التي تجمع ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز لتعاونهم السينمائي الأول في فيلم «حرامية في كي جي تو» عام 2001، ثم «حرامية في تايلاند» عام 2003، وابتعد الثاني فترة حتى عادا للتعاون معا مرة أخرى بعد ما يقرب من 15 عاما في فيلم «نادي الرجال السري» في 2019، ثم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في 2021، كما ظهر الكدواني كـ ضيف شرف في عدد من الأعمال التي قام كريم عبد العزيز ببطولتها منها «فاصل ونعود» و«الاختيار 2».