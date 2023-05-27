كريم عبدالعزيز ودنيا سمير غانم في زفاف نجل ماجد الكدواني (صور)

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف يوسف الكدواني، نجل الفنان ماجد الكدواني، المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة.

وكان في مقدمة الحضور، كريم عبدالعزيز، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ريهام عبدالغفور، رنا رئيس، أسامة الهادي، آية سليم وآخرين.

رقص يوسف الكدواني مع والدته

واستهل يوسف الكدواني فرحه، بالرقص مع والدته، التي كانت في قمة سعادتها بفرح نجلها، كما دخل في وصلة رقص مع عروسه، وسط فرحة كبيرة من المعازيم.

إشادات بأداء يوسف الكدواني في «وبينا ميعاد»

وكان يوسف ماجد الكدواني، شارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي عرض من فترة، وحاز دوره على إعجاب الجمهور والنقاد، وشارك في بطولته كل من شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، صبري فواز وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج هاني كمال.