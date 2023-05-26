نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه داخل إحدى الكنائس

يحتفل يوسف الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى كارلا منصور داخل أحد الكنائس، الآن، وسط حضور اقتصر على الأهل والأصدقاء.

حفل الزفاف داخل أحد الكنائس

نشر عدد من أصدقاء يوسف الكدواني، صور لحفل الزفاف عبر انستجرام محتفلين بزفافه.

آخر أعمال يوسف الكدواني مسلسل وبينا ميعاد

وشارك الفنان يوسف ماجد الكدواني، في أحداث مسلسل وبينا ميعاد، وحصد إشادات جماهيرية كبيرة.

مسلسل وبينا ميعاد بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز، ونادية رشاد، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث حول عائلتين، هما عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها، وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشكلات التي حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده، وبعد اللقاء كيف سيواجهونها.