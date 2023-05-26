نجل ماجد الكدواني يبدأ فرحه بالرقص مع والدته

احتفل يوسف ماجد الكدواني، بزفافه على كارلا منصور، وسط جو عائلي وحضور فني بسيط، إذ يقام الحفل الساهر حاليا، في أحد فنادق مدينة الغردقة، وبدأ الزفاف برقص يوسف مع والدته.

ويحضر الزفاف كل من ريهام عبد الغفور، أسامة العادي، أية سليم، رنا رئيس وغيرهم من الفنانين.

وكان عدد من أصدقاء يوسف الكدواني، نشروا صورا لحفل الزفاف من إحدى الكنائس، عبر إنستجرام.

آخر أعمال يوسف الكدواني مسلسل وبينا ميعاد

وشارك الفنان يوسف ماجد الكدواني، في أحداث مسلسل وبينا ميعاد، وحصد إشادات جماهيرية كبيرة.

مسلسل وبينا ميعاد بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز، ونادية رشاد، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث حول عائلتين، هما عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها، وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشكلات التي حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده، وبعد اللقاء كيف سيواجهونها.