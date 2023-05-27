لتوفير المياه.. تجربة جديدة لزراعة الأرز في حقل جاف بكفر الشيخ

شهد حقل إرشادي على مساحة 5 أفدنة، بقرية العجوزين التابع لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، طريقة جديدة لزراعة الأرز غير الطريقة التي اعتاد عليها المزارعون في المحافظة، والطريقة الجديدة هي «السطارة» بزراعة بذرة جافة «سوبر 300»، بأرض جافة، وري الأرض بمياه أقل من المعتاد في شتل الأرز، لتوفير مياه الري وتوفير الوقت والجهد والعمالة وزيادة الإنتاج الزراعي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

طريقة جديدة لزراعة الأرز في أرض جاف

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ووفد وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي برنامج إدارة مياه دلتا النيل، والوفد الأجنبي الدكتور فرانك جيزيل، ألماني الجنسية، والدكتور يوهان ماير، هولندي الجنسية، والدكتور حسن شمس، رئيس التطوير الحقلي، والدكتور دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور عبد الفتاح سليم، مدير عام إرشاد كفر الشيخ، والدكتور محمد الشناوي، أخصائي المحصول، والدكتورة دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور مهندس أبو بكر أبو جازية، مدير الإدارة الزراعية بدسوق، والمهندس جمال محمد أبو دنيا، أخصائي المحصول، والدكتور أحمد عبد المعطي مسئول GIZ، ونائب قري شمال دسوق، فتحي يوسف، ورئيس قرية العجوزين، إبراهيم عبده.

تجربة فريدة لزراعة الأرز جاف

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، إن الطريقة الجديدة لزراعة الأرز لا تحتاج لشتل الأرز، وإغراق الحقل بالمياه، لكن بوضع بذرة الأرز في الأرض الجافة دون ريها، ثم يتم ريها بكميات الري العادية لأي نبات، ويتم ري الأرز كل أسبوع مرة دون إغراقه بالمياه لمدة شهر.

زراعة 242 ألف فدان أرز

يذكر أن محافظة كفر الشيخ منزرع بها 242 ألف فدان أرز من نوعي عريض الحبة، ورفيع الحبة، خلال موسم 2023.