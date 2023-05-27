سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» يسجل 21 ألفا و150 جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير، اليوم السبت، استقرارًا في نوع عريض الحبة، وفقًا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتى ربوع محافظات مصر، بينما شهد نوع رفيع الحبة، حركة تداول على نطاق واسع، ليسجل سعر الطن منه 20 ألفًا و150 جنيهًا، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع.

استقرار في سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبد الغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الأرز الشعير، قد سجل استقرارًا لنوع عريض الحبة، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع كبير المستهلكين، حيث سجلت الأسعار كالتالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة على 21 ألفًا و450 جنيهًا.

- بينما سجل سعر طن الأرز رفيع الحبة 20 ألفًا و150 جنيهًا.

محصول الأرز وموسم الزراعة والشتل

وأوضح «عبد الغفار»، أنّ سعر الأرز الشعير متوفر بكميات كبيرة، وذلك بالأسواق الحرة والمتاجر، مشيرًا إلى أنّ محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، تنتجان نحو 81% من هذا المحصول على مستوى المنزرع في محافظات الجمهورية، موضحًا أنّ زراعة المحصول في الأراضي، قد بدأ بالفعل خلال موسم 2023.