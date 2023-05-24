استقرار سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ20 ألف جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير، اليوم الأربعاء، استقراراً جديداً لليوم الرابع على التوالي في نوع الأرز عريض الحبة، وذلك وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق والمتاجر في ربوع محافظات مصر، كما شهد نوع الأرز رفيع الحبة حركة تداول وبيع ممتازة للغاية، ليسجل سعر طن الأرز منه 19 ألفا و950 جنيها.

استقرار جديد في سعر طن الأرز الشعير

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير قد شهد استقرارا لنوع الأرز عريض الحبة، وهو النوع الأكثر طلباً من حيث حركة التداول والبيع، وذلك بما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين في محافظات الجمهورية، لتسجل أسعار الأرز كالتالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة على 21 ألفاً و350 جنيهاً.

- كما سجل سعر طن الأرز رفيع الحبة عند 20 ألفاً.

توفر الأرز الشعير بكميات جيدة

وأشار «حاتم»، إلى أن الأرز الشعير متوفر بكميات جيدة، وذلك بالأسواق والمتاجر الحرة، لافتاً إلى أن محافظتي الدقهلية، وكفر الشيخ تنتجان نحو 81% من محصول الأرز الشعير على مستوى محافظات مصر، مشيراً إلى أن زراعة محصول الأرز في تلك المحافظتين قد بدأت بالفعل وأن موسم الحصاد للأرز الجديد خلال 90 يوما.