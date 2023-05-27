«القاهرة الإخبارية»: لافتات عنصرية قبل جولة الإعادة بالانتخابات التركية

قال مصطفى النعيمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية تنطلق غدًا الأحد، بين كل من رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، وسط استعدادات من كلا المرشحيّن، تستهدف استقطاب أصوات الناخبين في مختلف المناطق، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب المواطنين بالولايات الجنوبية التي تأثرت بالزلزال الذي شهدته البلاد في فبراير الماضي.

تحقيق الاستقرار الاستراتيجي على مستوى البلاد

وأضاف «النعيمي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الاهتمام الكبير لدى المواطنين بشتى انتماءاتهم العرقية، يرجع بشكل رئيسي إلى رغبتهم في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي على مستوى البلاد، وهو الأمر الذي فسّر لجوء البعض لرفع لافتات عنصرية تهدف للتأثير على الناخبين، مؤكدًا أن مرشحي الرئاسة يدركان تمامًا رغبة الشعب التركي في الوصول إلى الاستقرار بشكل عام.

جولة الإعادة بالانتخابات التركية 28 مايو

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن هذا الأمر ما يُفسر حديث كل من المرشحين على هذه النقاط بشكل رئيسي خلال اللقاءات الانتخابية المختلفة على مدى الأسبوعين الماضيين.

ويستعد الأتراك للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، 28 مايو الجاري، التي تحسم السباق بين كل من الرئيس الحالي أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بعد أن فشل كلاهما في حسم الجولة الأولى لصالحه بالحصول على أكثر من 50% من الأصوات.