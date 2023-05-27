تنظيم جولات لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي في متحف الحضارة الخميس

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إنّ الاحتفال الذي ستنظمه مصر بخصوص مسار رحلة العائلة المقدسة، يتضمن إقامة معرض للفنانة المصرية منال متولي، وهي من رسمت عددا من اللوحات التي جسدت بعض نقاط مسار العائلة المقدسة، وتم عرضها في إيطاليا من قبل.

غنيم: استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الجولات

وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور وشيرين عفت، على فضائية «DMC»، أن الفنانة المصرية رسمت مجموعة من اللوحات التي جسدت مسار العائلة المقدسة، كما يتم تنظيم واستخدام تقنية تخص الواقع الافتراضي لإجراء جولة في الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة في فعالية «استخدم لغات مختلفة».

وأوضح أن المتحف سيقوم بتوفير كم كبير من المعلومات عن كل الأماكن، إذ إن تلك الاحتفالية محاولة من قبل المتحف من أجل إحياء التراث بأشكال مختلفة بالتعاون مع كل الجهات التي يتم من خلالها إحياء التراث والحضارة المصرية، مؤكدا أن المعرض سيفتتح أبوابه يوم الخميس المقبل، ويتم تنفيذ جولات الواقع الافتراضي بدءًا من الصباح، بينما سيتم إغلاق أبواب المتحف في تمام الساعة 6.30 مساءً.