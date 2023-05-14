محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والمهندس عادل الجندي مدير العلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي للأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة تمهيدا لافتتاحه.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد حفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي.

محطات رحلة العائلة المقدسة

حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات خطة المحافظة لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة التي تضم بمحافظة أسيوط (دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية) نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة الذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر الذي يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله 3500 كم.

ويضم 25 نقطة ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما أن الدير يضم الكنيسة الأثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من جميع دول العالم.

العائلة المقدسة

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء انتهاء أعمال التطوير بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما «دير السيدة العذراء بدير درنكة» و«الدير المحرق بالقوصية»، لافتا إلى انه سيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

ولفت إلى أن أعمال التطوير شملت طريق دير درنكة ومدخل دير العذراء مريم بدير درنكة والتي تضمنت رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتكثيف أعمال التشجير ضمن مبادرة الرئيس زراعة 100 مليون شجرة وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري