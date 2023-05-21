«سياحة الشيوخ» توصي بتدريب المرشدين السياحيين على مسار العائلة المقدسة

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل اللجنة، بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المرشدين السياحيين للتعامل مع الرحلات التي ستنظمها الشركات السياحية بشأن مسار العائلة المقدسة.

مسار العائلة المقدسة

وأكدت النائبة الدكتورة سها سعيد أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المرشد السياحي لتعريف السائحين بمسار العائلة المقدسة، لافتة إلى ضرورة تأهيل المرشدين السياحيين لهذا العمل الهام والذى يحظى باهتمام عالمي، لا سيما بعد إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي.

من جانبه، كشف الدكتور سمير عبد الوهاب، القائم بأعمال المرشدين السياحيين، عن مشكلات عديدة تواجه هذا القطاع وعلى رأسها التدريب.

وقال عبدالوهاب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، إن موارد نقابة المرشدين السياحيين هي حصيلة اشتراكات الأعضاء والتي لا تتعدى مبلغ الـ60 جنيها للعضو.

وأشار الدكتور سمير عبد الوهاب إلى أن مسار العائلة المقدسة جزء من دعم السياحة، ونحن في حاجة ماسة إلى رفع الوعي لدى المرشدين بأهمية هذا المسار الديني، لا سيما وأن الدراسات التي حصلوا عليها وكذلك التدريبات لم تتطرق إلى مسار العائلة المقدسة.

وقال: اضطررت إلى القيام برحلة العائلة المقدسة بمفردي دون الاستعانة بأحد لفهم هذه الرحلة.

أهمية تدريب المرشدين السياحين

وعلقت النائبة الدكتور سها سعيد قائلة: إن شركات السياحة هى التي تعد هذا البرنامج وهذا يعني أن السائح يجب ربطه بالمجتمع.

وأشارت النائبة سها سعيد إلى أهمية تدريب المرشدين السياحين على هذا النوع من السياحة وإدراجه ضمن برامج السياحة ودمج المجتمع المحلي مع هذه الزيارات.

وعلق القائم بأعمال نقابة المرشدين قائلا: إن تدريب المرشدين السياحيين يتم أما عن طريق النقابة أو وزارة السياحة، مضيفا: المشكلة أن موارد النقابة محدودة ونحتاج إلى تعديل القانون الحالي رقم 122 لسنة 1983.