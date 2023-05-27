«اقتصادية النواب»: الأبنية التعليمية وضعت روشتة علاج الكثافة الطلابية

طالب النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية، خلال موازنة العام المالي الجديد، وذلك لتحقيق توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الكثافة داخل الفصول لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وشدد عبدالحميد على تأييده الكامل لمطالب اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، التي نادى بها في جلسة الحوار الوطني بضرورة قيام الحكومة بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة ورفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضٍ جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.

جهود هيئة الأبنية

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بالجهود الكبيرة والطفرة التي حققها اللواء يسري الديب في هيئة الأبنية، حيث تضم الهيئة عددا كبيرا من الكفاءات منهم المهندس سعد محمد سعد بإدارة الملكية، والمهندس أحمد مرسي مدير أبنية الشرقية، والمهندس محمد الشبراوي، واستطاعت هيئة الأبنية خلال الفترة الماضية بناء ما يقرب من 116 ألف فصل.

وأشار إلى أن ما حققته هيئة الأبنية في ظل الزيادة السكانية، إنجاز غير مسبوق، لافتا إلى أن رئيس هيئة الأبنية وضع روشتة العلاج أمام جلسة الحوار الوطني والتي من خلالها سيتم القضاء على الكثافة السكانية خلال 5 سنوات.

خطة تطوير الأبنية التعليمية في مصر

يذكر أن اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية قال خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبًا بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة، وستنتهي أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات.

وتابع: عندنا مشكلة كبيرة في تضاعف الميزانية، أنا دخلت الهيئة كنا 2 مليار دلوقتي ميزانيتنا 13 مليار وبردو مش ملاحقين لأن الزيادة السكانية بتطاردنا، والحل في استراتيجية واضحة عشان نوفر لكل منطقة مدارسة بكثافة فصول معينة بتوفير الأراضي والأموال المطلوبة لإنشاء المدارس.