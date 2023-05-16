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وكيل «موازنة النواب» لـ قصواء الخلالي: قرارات «الأعلى للاستثمار» ثورة اقتصادية

كتب:

أحمد شوقي
11:16 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ القطاع الخاص يرحب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا: «ما حدث اليوم ثورة في القرارات المتعلقة بمجال الاستثمار»، ولفت إلى أن القطاع الخاص يمثل 80% من الناتج القومي، لذا، فإن الدولة يجب أن تهتم به.

قرارات اليوم تجذب الاستثمارات الخارجية

وأضاف «سالم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «قرارات اليوم ستكون مشجعة لجذب الاستثمارات الخارجية، فقد كان من الضروري تطبيق الرخصة الذهبية، وتحديد مدة للمستثمر لإنهاء كل الإجراءات الخاصة به سواء تخصيص أراضي أو مستندات، مع تدشين منصة».

قرارات الرئيس ستحل كثيرا من المشكلات

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تستهدف حل المشكلات التي يشكو منها المستثمرون: «قرارات اليوم ستحل مشكلات كثيرة، وستؤدي إلى جذب الاستثمار، لكن على الحكومة تفعيل هذه القرارات بشكل سريع ومتابعة تطبيقها، لأن هذا الأمر مهم جدا، فالقرار يصدر ولكن يواجه رجال الأعمال صعوبة كبيرة في التنفيذ».

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