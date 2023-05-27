عادل حمودة: حياتنا اليومية لا تخلو من استخدام الذكاء الاصطناعي

طرح الإعلامي عادل حمودة، سؤالا على المشاهدين بشأن ما يخطر ببالهم عند الاستماع لتعبير «الذكاء الاصطناعي».. هل يتذكرون أفلام الخيال العلمي التي تسيطر فيها الروبوتات المتطورة على الكرة الأرضية ومن ثم تبدأ في التخلص من البشر؟ موضحا أن الخيال العلمي يمكن أن يصبح واقعا ملموسا.

حمودة: الترجمة باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقية»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد بعيدا عنا، إذ يجرى استخدامه طيله اليوم في حياتنا، فحينما يطلب الشخص من الكمبيوتر ترجمة مقال من الصينية إلى العربية يحدث ذلك في ثوان بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأكد أنه في حين شارك الشخص أسرته في لعبة فيديو فيجب عليه ألا ينسى أن الذكاء الاصطناعي هو الذي ورائها، وفي حين كان يستخدم خرائط جوجل في الذهاب لعمله فهو يستخدم إحدى التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي: «لو كنت من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فتذكر أن معظم قراراتك تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي كثير من البيوت أجهزة تنظم درجات الحرارة حسب رغبتك وتحدد كمية الضوء حسب الوقت».