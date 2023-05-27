إجراء كشف بيطري لـ2198 حالة من الماشية والدواجن في كفر الشيخ

شهدت قرية المرازقة، التابعة لمركز قلين، بكفر الشيخ، قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتمكنت من إجراء الكشف البيطري على 2198 حالة، حيث قام الأطباء البيطريين بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لـ90 حالة باطنة، و105 حالة تناسليات، و3 حالات جراحة، و2000 حالة دواجن.

استمرار جامعة كفر الشيخ في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية

يأتي ذلك، في إطار استمرار جامعة كفر الشيخ في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى محافظة كفر الشيخ.