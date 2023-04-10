جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية مجانية في قرية أم رماد بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم، قافلة بيطرية لقرية أم رماد، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022-2023، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

قافلة بيطرية مجانية لقرية أم رماد

ونفذت القافلة الطبية تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وشارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطري التعليمي بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطري، والدكتور محمد عبد الله غنيمي والدكتور أحمد علاء الدين أحمد.

الكشف على 251 حالة

وخلال القافلة تم الكشف على 251 حالة حيوانات و1989 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً في إطار مساهمة جامعة الزقازيق في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».