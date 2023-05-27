ضبط 62 طن قمح محلي دون تصريح في حملات تموينية بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن تنفيذ حملات مفاجئة اليوم بضبط 62 طن من القمح مخالف جرى جمعه دون الحصول علي تصريح من المديرية وجرى التحفظ على القمح داخل الصوامع و تحرير محضر بالواقعة.

حملات تموينية علي مصانع الأعلاف و المطاحن بالدقهلية

وأكد«دايرة» في بيان صحفي أن الحملات المرورية جاءت بناءً على توجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و محافظة الدقهلية بالرقابة والتفتيش علي المصانع.

وأشار«دايرة» حرص المديرية علي الرقابة المستمرة على مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن 72 % و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع الغش التجاري و حفاظ علي سلامة الغذاء المواطنين.

نتائج الحملات التموينية على المصانع بالدقهلية

و أضاف أن حملات اليوم حررت محضر تجميع قمح محلي موسم حصاد 2023 بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين، و خالف القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح و جري ضبط كمية من القمح قبل بيعها و تم توريدها إلى أقرب موقع تخزيني.