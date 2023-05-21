«تموين الدقهلية» تضبط 601 طن قمح محلي مهرب

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديرية تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.

ضبط 601 طن قمح محلي بالدقهلية

وأكد سيد دايرة مدير مديرية التموين بالدقهلية ووكيل الوزارة، في بيان صادر من وزارة التموين، منذ قليل، أنه تم ضبط 601 طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الاغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطه تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من أرتكب ذلك.

وفى محافظة بنى سويف، أكد وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف أنه تم ضبط ٣٠ طن قمح مهرب قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة كفر الشيخ، أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أنه تم ضبط ١٠ أطنان قمح محلى قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة للاستخدام. وفى محافظة الغربية أكد محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة ضبط ٤٢ طن قمح محلى مهرب وأكد أن القمح المضبوط تم إيداعه فى الصوامع وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

حملات يومية بالمحافظات

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية، منوها أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.

وقالت وزارة التموين، إن ذلك يأتي استمرار لمتابعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لعمليات توريد القمح والضبطيات التى تقوم بها المديريات لمنع استخدامه فى الأغراض غير المخصصة طبقًا للقرارات الوزارية.