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«تموين الدقهلية»: ارتفاع المورد من محصول القمح لـ297 ألف طن

كتب:

آية حسنين
10:50 م | الجمعة 26 مايو 2023
توريد القمح بالدقهلية

توريد القمح بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل مديرية التموين بالدقهلية، أن نسبة المورد من محصول القمح بالمحافظة في تزايد، إذ وصلت النسبة اليوم إلى 297 ألف طن من محصول القمح لموسم 2023، وجرى تحديد النسبة بعد المرور على المواقع التخزينية والصوامع الخاصة بالمحافظة.

وأكد «دايرة» في بيان صحفي له، أنه مر على المواقع التخزينية الخاصة بمحصول القمح 2023 الخاص بدائرة المحافظة، وجرى التأكد من عملية استلام القمح، ووجود اللجان الخاصة بجمعه في مواقعها.

ارتفاع مستوى التوريد للقمح بالدقهلية

أكد ارتفاع مستوى التوريد 297988 ألف و942 طنا من الأقماح موسم 2023، مع انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، واستمرار اللجان في عملها بكل موقع تخزيني.

تعليمات لتوريد القمح للصوامع

وشدد «دايرة» على المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، من أجل للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

وأشار «شريف صليب» مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية الدقهلية إلى ارتفاع جودة القمح هذا العام، بنسبة 96% من المحصول بجودة 23.5، موضحا وصول التوريد اليوم الجمعة إلى 1821.325 طن.

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