توريد القمح المنيا.. حملات بجميع المراكز للتصدي لعمليات التهريب

توريد القمح المنيا حيث يتم توجيه حملات يومية بجميع مدن ومراكز المحافظة للتصدي لعمليات التهريب ومنع تحويل المحصول الاستراتيجي إلى علف ماشية، ووجهت الوحدات المحلية عدة ضربات قوية للمتلاعبين بعمليات توريد القمح، حيث جرى ضبط عشرات السيارات المحملة بمئات الأطنان من محصول القمح قبل بيعها في السوق السوداء.

توريد القمح المنيا بلغ 343 ألف طن

توريد القمح المنيا، يسير بشكل منتظم، وهذا ما أعلنه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حيث أكد انتظام أعمال التوريد بالشون والصوامع الحكومية، وبلغت الكميات التي تم تسليمها حتي الآن و360 كيلو لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المنيا.

ووجه وكيل وزارة التموين بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال توريد القمح المنيا، على جميع المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

الصوامع تستقبل توريد القمح المنيا

وتوريد القمح المنيا يزيد بشكل متصاعد داخل الشون والصوامع الحكومية، حيث أن إجمالي المساحة المنزعة بالقمح في المحافظة تبلغ 243 ألف فدان، لذا تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بسهولة ويسر.

وأعلنت محافظة المنيا، أمس عن ضبط عدد من السيارات المحملة بـ97 طنا من محصول القمح كانت في طريقها إلى السوق السوداء، وتم توجيه الكميات المضبوطة من الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية في مركزي المنيا وملوي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.