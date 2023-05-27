كل ما تريد معرفته عن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا

تشهد مكة المكرمة غداً الأحد، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال عام 2023، وهي الظاهرة التي تتكرر مرتين سنوياً، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة غداً.

- يحدث تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر في المسجد الحرام في مكة المكرمة، أي حوالي الساعة 9:18 صباحاً بتوقيت جرينتش.

اختفاء ظل الكعبة

- الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريباً.

- سيختفي ظل الكعبة تماماً، وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفراً.

- الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

- ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

- أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء، تصبح على استقامة مع الكعبة، أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوباً إلى خط الاستواء، قادمة من مدار السرطان، تتكرر الظاهرة في شهر يوليو.

تحديد اتجاه القبلة

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد أبو زاهرة، أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً، كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين كل سنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وأشار «أبو زاهرة» إلى أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، منوها إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية، بدون الحاجة للتقنيات الحديثة.