في رحلة 5 أيام لرواد فضاء السعودية.. ماذا قالوا عن مكة؟

«كبقعة ضوء في الفضاء»، هكذا جاء تعليق ريانة برناوي واحدة من رواد فضاء السعودية والتي صورت مكة المكرمة والمسجد الحرام من الفضاء خلال رحلتها التي استغرقت 5 أيام، فما الحكاية؟

رواد فضاء السعودية يصورون مكة في رحلاتهم

سافر اثنان من رواد فضاء السعودية في رحلة للاستكشاف العلمي، ومدتها 5 أيام، وهما رائد الفضاء علي القرني برفقة زميلته في الرحلة، ريانة برناوي التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعها المصور لمكة المكرمة والمسجد الحرام، فماذا قالت؟

حكاية إحدى رواد فضاء السعودية مع مكة المكرمة

كتبت ريانة برناوي، إحدى رواد فضاء السعودية: «التقطت الصور والمقطع من الفضاء لـ مكة والمسجد الحرام»، مضيفة «بعد ما خلصت تجاربي.. صادف مرورنا فوق مكة.. نور على نور»، لترفق تلك العبارات بالمقطع الشهير لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية عبر تويتر.

المقطع المصور لـ مكة المكرمة من رواد فضاء السعودية

https://twitter.com/i/status/1662135994123161601

رواد فضاء السعودية.. ماذا بعد تصوير مكة من المحطة؟

ومؤخراً، ارسل العرب العديد من الرحلات للفضاء، فرحلة رواد الفضاء السعوديين التي صوروا خلالها مكة والمسجد الحرام ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل اهتمام السعودية بعلوم الفضاء.

تصوير مكة.. هل يكرره رواد فضاء السعودية المستقبليين؟

ووفقا لهيئة السعودية للفضاء، فإن البلاد أطلقت تجربة جديدة للأطفال تتيح لهم التواصل مع رواد فضاء السعودية، مثل تجربة انتشار الألوان السائلة، ليتكرر في المستقبل القريب تصوير مكة من الفضاء.