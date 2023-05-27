وسائل إعلام سودانية: ضبط شبكات لتزوير تأشيرات دخول مصر ودول الجوار

تمكنت السلطات السودانية من ضبط شبكات إجرامية متخصصة في تزوير تأشيرات الدخول إلى مصر ودول الجوار السوداني مستغلة الأوضاع في البلاد.

وبحسب محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، فإن وسائل إعلام سودانية كشفت عن ورود معلومات إلى السلطات تفيد بقيام شبكات متخصصة في السفر بعدة ولايات سودانية بتسليم عدد من الجوازات لأشخاص بها تأشيرات مزورة لدول الجوار مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح «إبراهيم» أن السلطات ضبطت هؤلاء الأشخاص وفي حوزتهم مجموعة من الأختام والأحبار والأدوات التي يستخدمونها في عملية التزييف.

الحرب لا تزال مشتعلة رغم قرار الهدنة السابعة

وأضاف أن تلك الواقعة هي نتاج طبيعي للحرب المشتعلة داخل الخرطوم بين الجيش السوداني والدعم السريع، لافتًا إلى أن الحرب لا تزال مشتعلة رغم قرار الهدنة السابعة.

وأكد أن هناك وقائع كثيرة مماثلة لتلك الشبكة الإجرامية في ظل توتر الأوضاع التي من شأنها أن تساعد في خلق فوضى كبيرة، خاصةً أن الدعم السريع تمارس أعمال نهب وسرقات كبيرة في عدد كبير من المؤسسات.