سياسي أوكراني: الأزمة الراهنة أثبتت تفوق الأسلحة الغربية على الروسية

وصف رامي أبو شمسية، عضو حزب «الباتريوت» في أوكرانيا، طلب كييف من حلفائها الغربيين تزويدها بصواريخ بعيدة المدى، بأنه «أمر طبيعي»، مشيراً إلى أن كييف طلبت من الجانب الألماني تزويدها بالصواريخ، بهدف قصف مواقع القوات الروسية والمطارات، كما طلبت أن يتم تزويدها بالوقود حتى يتسنى لهم تحرير الأراضي التي تتواجد فيها قوات الجيش الروسي، معتبراً أن الأزمة الراهنة أثبتت تفوق الأسلحة الغربية على الروسية.

الجانب الألماني استجاب لمطلب أوكرانيا

وأضاف «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الألماني استجاب لمطلب أوكرانيا، وعندما يتم إعلان كييف عن حاجتها للتزود بأسلحة طويلة المدى، دائمًا ما يقابل هذا الطلب بالموافقة، لأن الحرب أصبحت مكلفة للغرب، وهم أنفسهم يريدون إنهاءها في أسرع وقت ممكن، وبدون هذه الصواريخ والمدفعيات، لا يستطيع الجانب الأوكراني إنهاء الأمر.

باخموت تحت سيطرة الجيش الروسي

وأوضح عضو حزب الباتريوت الأوكراني أن الأزمة الأوكرانية أثبتت للعالم كله، أن الأسلحة الغربية أفضل بكثير من الروسية، وبالتالي التفوق التكنولوجي وأسلحة دول الغرب هي التي ستحدد مصير الحرب اليوم، مشيراً إلى أن باخموت أصبحت تحت سيطرة الجيش الروسي، إلا أن هناك أحياء مازالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وأكد أن التمسك بهذه المدينة لا يوجد منه فائدة، لانها دُمّرت بالكامل، من جانب موسكو.