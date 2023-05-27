الجيش الروسي يبدأ استلام مواقعه في مدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا

بدأ الجيش الروسي، في استلام مواقعه بمدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا، إذ قال مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، إن وزارة الدفاع الروسية تنفذ الاتفاقات بالكامل.

وأضاف بريجوجين، ردا على سؤال من صحيفة «بلاكنوت»، أن اعتبارا من 1 يونيو المقبل، ستخضع مدينة باخموت بالكامل لسلطة وزارة الدفاع الروسية.

من جانبها، ستستمر ألمانيا، في دعم أوكرانيا بقدر ما تقتضي الحاجة، وفقا لما أعلنت مستشار البلاد أولاف شولتس في مؤتمر صحفي في «تالين» عاصمة إستونيا، خلال زيارة قام بها إلى البلاد.

ألمانيا تتعهد بتوفير الحماية لدول البلطي

ووصل شولتس، ورئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز، ورئيسة وزراء ليتوانيا، إنجريدا سيمونيت إلى «تالين»، أمس الجمعة، فيما التقى المستشار الألماني برئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس.

كما عقد عقد رؤساء حكومات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا عشاء عمل مشترك ومؤتمرًا صحفيًا.وكانت كالاس، قالت في وقت سابق، إن «تالين» ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة والتدريب العسكري.

وتعهد شولتس، بتوفير الحماية لدول البلطيق «إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا»، في حالة وقوع هجوم عسكري عليها. وجاء التعهد الألماني، في زيارة قام بها شولتس، أمس الجمعة إلى «تالين» عاصمة إستونيا.

الجيش الألماني يطلب 18 دبابة «ليوبارد 2 أيه 8» جديدة

قالت وزارة الدفاع الألمانية، إنها ستنقل منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي، من سلوفاكيا، المتاخمة لأوكرانيا، إلى ليتوانيا، من أجل تأمين قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي ستعقد في يوليو المقبل في «فيلنيوس» عاصمة ليتوانيا في 11-12 يوليو، بناءً على طلب التكتل العسكري.

وطلب الجيش الألماني، 18 دبابة من طراز «ليوبارد 2 أيه 8» جديدة لتحل محل المركبات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني «البوندستاج»، وافقت الأربعاء الماضي على تمويل نحو 525 مليون يورو «563 مليون دولار»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت شركة «كراوس مافي ويجمان»، مقرها ميونخ الألمانية، إنه من المقرر أن يبدأ تسليم دبابات «ليوبارد 2 أيه 8» الجديدة في عام 2025، مضيفة إن الصفقة تتضمن خيارات 105 دبابات.

إنتاج 12 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع للجيش الألماني

وأشارت الشركة الألمانية، إلى أنها ستنتج أيضا 12 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع للجيش الألماني كجزء من خيار تم الاتفاق عليه في مارس الماضي.