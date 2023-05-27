محللة سياسية روسية لـ«القاهرة الإخبارية»: استخدام أوكرانيا للمسيرات أثبت فاعليته

أكدت المحللة السياسية الروسية علا شحود، أن أوكرانيا بدأت تستخدم مسيرات في حربها ضد روسيا، وأثبتت فاعليتها، إذ حققت أهدافا لا يمكن للمدرعات الكبيرة تحقيقها.

تخترق الحدود وأجهزة الإنذار الجوي لا تلتقطها

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المسيرات تسير على مسافة قريبة من الأرض، وباستطاعتها أن تخترق الحدود، ولا تستطيع أجهزة الإنذار الجوي أن تلتقطها.

وأشارت إلى أن القيادة الأوكرانية، تقصد استهداف الداخل الروسي بهذه المسيرات، مؤكدة أن ضرب المدن والأهداف القريبة من الحدود الروسية الأوكرانية، يهدف لبث الخوف والهول بين أفراد الشعب الروسي.

استهداف المدن الحدودية الروسية يثير غضب الشعب الروسي

ولفتت إلى أن استهداف المدن الحدودية الروسية يثير غضب الشعب الروسي واستياؤه بشدة، مشيرة إلى أن الشعب الروسي منزعج من المسيرات التي تطلقها أوكرانيا بين الحين والأخر.

وأكدت أن تصريحات وزارة الدفاع الروسية التي تصدر بشكل يومي، تثير لدى المواطنين الروس شعور المصداقية التي تتبعه معهم الدولة الروسية ووزارة الدفاع.